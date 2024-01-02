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هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر تحيي حفلها الميلادي العائلي السنوي

2
JANUARY
2024
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احيت لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال_التيار الوطني الحر ممثلة بشخص مسؤولتها السيدة غيتا عون، حفلها الميلادي العائلي السنوي يوم الأحد
١٧ كانون الاول ٢٠٢٣ بصالة كاتدرائية مار مارون مونتريال، تقدم الحضور منسق هيئة كولكو مونتريال السيد أنطوان مناسا ، الهيئة التنفيذية ، مسؤولي اللجان و عدد كبير من الأعضاء والمناصرين والأصدقاء برفقة عائلاتهم و اطفالهم فكان لقاء عائلياً بامتياز .
حضر اللقاء امينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون .
أستُهل اللقاء بالنشيدين الكندي واللبناني و بعد الترحيب بالحضور ، خاصةً بسيادة المطران بول مروان تابت راعي أبرشية كندا للموازنة ، الأب أنطوان زيادة والشماس جورج دياب ، عرضت الهيئة فيلماً قصيراً عن نشاطاتها ومشاركاتها خلال العام المنصرم حيث كان وجودها مميزاً على مختلف الأصعدة . من ثم القى السيد مناسا كلمة شكر فيها الحضور الكريم و الرفاق على عملهم الدائم طوال هذه السنة و تكلم عن معنى العيد فهو عيد التسامح ، العطاء ، الاخوة ، التفاهم ، المحبة والوفاء و هي من ميزات التيار الوطني الحر، وعن لبنان وطن الرسالة والعيش المشترك . كذلك أرسل تحية معايدة لكل من الرئيس المؤسس العماد ميشال عون و إلى رئيس الحزب الوزير جبران باسيل و تمنى لجميع الحاضرين وجميع الأهل والأصدقاء في لبنان والانتشار عيد ميلاد مجيد و سنة مباركة
و كان هناك برنامج ميلادي متكامل للأطفال ، وذلك بحضور Santa claus الذي وزع الهدايا. فكانت الفرحة عارمة و انتهى الحفل بحلوى العيد و جوائز التونبولا.

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