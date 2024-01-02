living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ استهداف العاروري يضع لبنان على شفير الحرب... انتظار خطاب نصرالله وتخوف إسرائيلي من رد الفعل!

2
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التحذيرات من اقتراب لبنان الى شفير الحرب الشاملة، وصلت الى لحظة الحقيقة بعد كسر إسرائيل لكل قواعد الاشتباك واغتيال القيادي في حماس صالح العاروي مع كل ما يمثّل، في قلب ضاحية بيروت الجنوبية.

الحدث مع تفاصيله وعلى سخونته، بات وراءنا. فكل أنظار إسرائيل والداخل اللبناني والعرب والعالم، يتجه الى كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، التي ستشكل المفصل لتحديد رد الفعل المؤكد. هذا وقد أكدت مصادر عليمة أن خطاب نصر الله المقرر غداً لم يتم تأجيله بحسب بعض الإدعاءات الاعلامية، أقله حتى الساعة.

في هذا الوقت، يترقّب جميع اللبنانيين الوضع الخطير الذي وصلَ الى شفير الحرب الشاملة، وتخطي حدود حرب الإستنزاف الدائرة جنوباً. وفي وقت سارعتْ حماس الى الرد من غزة برشقات الصواريخ على المدن الإسرائيلية، لفتتْ محاولات التنصل الإسرائيلية بعد اعلان مستشار نتنياهو محاولة تحييد حزب الله عبر الإعلان عن أن الإستهداف ليس للبنان ولا لحزب الله بل لحماس حصراً. هذا وقد سارعَ الإعلام الإسرائيلي الى التحذير من ليلة صعبة على الحدود مع لبنان.

على أن الجوهري يبقى اغتيال العاروري، الذي شكل صلة الوصل بين القيادة العسكرية لحماس وحزب الله، يمثل النقطة الأخطر في هذا الصراع البادئ في ٧ تشرين الأول، والذي تتشابك فيه ساحات المواجهة كل من موقعه، ويمتد على رقعة نفوذ المصالح في الشرق الأوسط، وترسم فيه الصورة المقبلة للمنطقة من مخاض الدماء ومحاولة ابادة الشعب الفلسطيني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   