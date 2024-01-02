قراران لوزير المالية عن تمديد المهل

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد، وفق التالي:

القرار الاول:

"تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها".

القرار الثاني :

"تمدد لغاية 15/1/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تشرين الثاني 2023".

ويأتي التمديد افساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد".