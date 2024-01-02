جديد التحقيق في ملف وزارة التربية...اليكم التفاصيل!

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واصل قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم استجوابه في ملف وزارة التربية. واجرى مواجهة بين امل شعبان والموظف رودي باسيم الذي انكر امام قاضي التحقيق اقواله التي وردت في التحقيقات الاولية وخاصة لجهة تورط امل شعبان بتقاضي اموال مقابل معادلات ونفى حصول اي اتفاق مسبق على تقاضي اموال او تمرير معاملات مقابل بدل مالي واكد امام القاضي ان ذلك الامر لم يحصل باي وقت من الاوقات.



ورأت مصادر قانونية أن هذا التطور المهم جدا دفع بقاضي التحقيق الى المضي باتجاه التوسع بتحقيقاته واستدعاء كافة الاسماء الواردة في الملف يوم الخميس، واجل البت بطلب اخلاء السبيل المقدم من وكلاء امل شعبان القانونيين على ان يستكمل لديه الصورة الشاملة.