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"الحد الأدنى للأجور"... بشرى "سارة" من وزير العمل!

2
JANUARY
2024
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نظمت لجنة "إمداد الإمام الخميني" في منطقة الهرمل، بالتعاون مع جمعية "مؤسسة جهاد البناء الإنمائية"، حفل تخريج عدد من الدورات الحرفية ودورات التصنيع الغذائي للسيدات، برعاية وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وفي حضور المدير العام لجمعية الإمداد الخيرية محمد البرجاوي، ومدير مديرية البقاع في جمعية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية خالد ياغي وعدد من الفاعليات والخريجات.

واستعرض مدير مركز الإمداد في الهرمل الشيخ عباس الهق عمل المركز في خدمة الأيتام والعوائل الفقيرة والمستضعفة، والذي يساعد 2318 أسرة و540 يتيماً عبر تقديم ما يلزم لهم من خدمات، حيث بلغت قيمة المساعدات المقدمة 950 ألف دولار و18 مليار ليرة لبنانية من أموال الصدقات.

من جهته، أعلن الوزير بيرم "الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وممثلي العمال في القطاع الخاص على توحيد بدل النقل بين القطاعين العام والخاص وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصرح عنه في الرواتب وفي الضمان الاجتماعي لزيادة وارداته وتحسين عملية الاستشفاء".


كما أعلن أنه سيتم "البدء بالمعاملة الالكترونية التي تساعد المراجعين على متابعة معاملاتهم الكترونياً دون الحضور إلى الوزارة".

وأكد بيرم أن "خيارنا هو الدولة المقتدرة التي تحترم جميع مواطنيها وتستثمر فيهم لأن لديهم القدرة على العطاء والإبداع".

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