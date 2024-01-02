"بمسيرة انقضاضية"... هجوم جوي للمقاومة على مقر ‏القيادة 91

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الثلاثاء 2-1-2024 هجوماً جوياً على مقر القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الثلاثاء 2-1-2024 هجوماً جوياً على مقر القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.