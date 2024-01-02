"بمسيرة انقضاضية"... هجوم جوي للمقاومة على مقر ‏القيادة 91

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الثلاثاء 2-1-2024 هجوماً جوياً على مقر ‏القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيرة انقضاضية وأصابت ‏هدفها بدقة.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الثلاثاء 2-1-2024 هجوماً جوياً على مقر ‏القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيرة انقضاضية وأصابت ‏هدفها بدقة.‏