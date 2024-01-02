سرق محفظة أحد المواطنين... ومخفر لحفد يُلقي القبض على الفاعل!

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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 21-12-2023، ادّعى أمام مخفر لحفد في وحدة الدّرك الإقليمي المواطن ج. ق. (من مواليد عام 1968) ضدّ مجهول بفقدان محفظته وتحتوي على مبلغ ألف وخمسمائة دولار أميركي، وذلك أثناء عمله في بلدة ميفوق – جبيل.

نتيجةً للتّحريّات والمتابعة، ومن خلال التحقيقات، اشتبه عناصر المخفر بأحد العمّال، ويدعى:

م. س. (مواليد عام 2000، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة المحفظة، والاستيلاء على المبلغ الذي بداخلها، ومن ثم قام برميها.

تم ضبط المبلغ المسروق في داخل حذاء (م. س.).

أعيد المبلغ إلى المدّعي، وأودع الموقوف القضاء المختص، عملًا بإشارته.