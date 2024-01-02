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قراران جديدان لوزير الدفاع بشأن صلاحيّة تراخيص الأسلحة

2
JANUARY
2024
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أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قراراً حمل الرقم 1/ود تاريخ 2024/1/2 يتعلّق بتمديد صلاحية فئات محددة من تراخيص الأسلحة التي تنتهي بتاريخ 2023/12/31 وذلك حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2024 ضمنًا.

وجاء في القرار: "المادة الأولى: تمدد حصراً صلاحية تراخيص حمل الأسلحة التالية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني والتي تنتهي بتاريخ 2023/12/31 حتى تاريخ 31 كانون الثاني الجاري 2024 ضمناً: الصفة الدبلوماسية (النموذج البنفسجي)، الصفة الرسمية (النموذج البرتقالي)، الصفة الخاصة (التي تحمل صفة مرافق) (النموذج البني)، الصفة الغرفة العسكرية(التي تحمل صفة مرافق) (النموذج النبيذي)".

وأضاف، "المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه".

كما أصدر وزير الدفاع قراراً حمل الرقم 2/ود يتعلق باعتماد النماذج التالية فقط لتراخيص حمل الاسلحة (دبلوماسي-خاص) للعام 2024 على ان تكون صالحة لغاية 2024/12/31 وفقاً للملحق المرفق ربطاً.

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