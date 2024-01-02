المكاري من بكركي: لعدم ربط موضوع انتخاب الرئيس بإنتهاء الحرب في غزةً

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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، الذي قال بعد اللقاء: "نتمنى ان تحمل بداية هذه السنة محاولة جدية لانتخاب رئيس للجمهورية، وان يكون قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة بالمئة"، داعيا الى "عدم ربط مصيرنا كلبنانيين بالخارج".

واعلن المكاري تأييده لموقف البطريرك الراعي "الرافض لربط موضوع انتخاب الرئيس بإنتهاء الحرب في غزةً"، وقال: "نعوّل على خطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة فتح المجلس النيابي والدعوة لانتخاب رئيس".

واشار الى "ان هناك هواجس مشتركة مع البطريرك الراعي لجهة هجرة الشباب وفقدان لبنان لروحه ومستقبله، اضافة الى موضوع النازحين السوريين".