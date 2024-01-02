ستريدا جعجع: نطالب بري بتكرار مسعى التمديد لقائد الجيش..

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قالت النائب ستريدا جعجع خلال اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز": "نحن منفتحون على القيام بمشاورات جانبية كالتي قمنا بها من أجل التمديد لقائد الجيش، حيث أثبتت هذه التجربة أنها فعالة ويمكن أن تؤدي إلى النتيجة والغرض المطلوب."

وأضافت: "نطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يكمل المسعى الذي كان قد بدأه في مسألة التمديد لقائد الجيش وبالطريقة نفسها ليطال ملف انتخاب رئيس للجمهورية، علنا نصل إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت."

وأكّدت أنّ "لبنان بحاجة لرئيس مستقل يرأسه ويقوده الى بر الأمان."

وختمت: "على مجلس النواب أن يلتئم لتطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية لكي ينتظم عمل المؤسسات في الدولة."