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منخفض جوي.. تحضروا!

2
JANUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،  غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة لتلامس معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر احيانا اعتبارا من اليوم الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز بين ليبيا ومصر، والذي يقترب تدريجيا ويستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة،  وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بحيث تنشط الرياح وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة لتلامس معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتكون الضباب على الجبال وتهطل أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، مع انفراجات واسعة خلال النهار.

الجمعة:غائم الى غائم جزئيا مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد بخاصة خلال الفترة الصباحية، تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر، وتنحسر الأمطار اعتبارا من المساء على ان يتحسن الطقس تدريجيا.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الاخل من 4 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 20 و 55 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على الجبال بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,41

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