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تستأنف لجنة المال والموازنة، في أول أيام العمل من العام الجديد، دراسة واقرار بنود مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، وتحضر على طاولتها اليوم ٧ وزارات. ومن أهم ما سيطرح اليوم اعتمادات الطبابة والاستشفاء والأدوية، خصوصاً للسرطان والأمراض المستعصية.

وتدرس اللجنة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم موازنات وزارات الصحة والعمل والسياحة، وتتابع الثالثة بعد الظهر دراسة موازنات وزارات الصناعة والاقتصاد والخارجية والاتصالات.

وتأتي دعوة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، لجلستين يومياً، بهدف انهاء اللجنة عملها قبل نهاية هذا الشهر، وعدم اصدار الحكومة للمشروع بمرسوم يحتوي على زيادة الضرائب والرسوم.

لذلك يعمل كنعان مع اعضاء اللجنة والنواب على ادخال التعديلات وحشد الكتل للسير بها في الهيئة العامة لمجلس النواب، عند دعوة رئيس المجلس نببه بري لجلسة تخصص لموازنة ٢٠٢٤.