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ماذا نقولُ في اليوم الاول من العام الجديد؟

1
JANUARY
2024
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ماذا نقولُ في اليوم الاول من العام الجديد؟
هل نضعُ السياسة جانبا، ونكتفي بالمعايدة الشخصية، وطلبِ الصحة وراحة البال؟
اما نكررُ الرجاءَ بمستقبل افضل للبنان، ونجد الأملَ بتغيير فعلي، يقلِبُ المشهد من اسود الى ابيض؟
حقا، السؤال محير…
فالاكتفاء بالجانب الشخصي، استسلامٌ ويأسٌ على المستوى الوطني.
اما الكلام في الشأن الوطني، فمصدر وهمٍ لا رجاء، ومبعث احباطٍ لا أمل.
فالوطنُ الذي سقط ويسقط على دربه الشهداء كلَّ يوم، بلا سيادة.
والوطن الذي بُذلت في سبيله اغلى التضيحات على مرّ الازمان، بلا دولة.
والوطن الذي اضاع من اجله كثيرون سنوات مديدة من اعمارهم، بلا آلية حكم قادرة على كسر الحلقة المفرغة…
اما الكلام الفارغ فما اسخاه، والوعود السخيفة فما اكثرها، فيما جنى الاعمار محجوز، والمرضى يستصعبون زيارة طبيب، والتلامذة والطلاب يتعلمون بغصّة ثم يهاجرون…
في بداية العام الجديد، الصحة وراحة البال هما الاهم.
اما الشأن الوطني، فأهم ما يمكن ان نتمناه له، كذب اقل، ومواجهة اكبر للحقيقة.
كل عام وانتم بخير.

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