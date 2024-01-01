النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: "آمل ان تكون ٢٠٢٤ سنة "المسؤولية"

A + A -

بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية كتب النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر: "مسؤوليتنا كنواب لانتخاب رئيس للجمهورية من اجل انتظام الحياة الدستورية واعادة تكوين المؤسسات بعد الانحلال والانهيار الذي طال كل معالم الدولة.

مسؤولية العمل على منع الحرب في جنوب لبنان واستغلال كل العلاقات الخارجية ومكامن القوة الداخلية لانسحاب اسرائيل من كل اراضينا المحتلة واحترام سيادة وطننا.

مسؤولية الحركة الجدية الداخلية والخارجية لوضع حد للنزوح السوري المدمّر لمجتمعنا.

مسؤولية متابعة مسار التدقيق الجنائي المالي من اجل معرفة الفاسدين الذين سرقوا وعبثوا بأموالنا وحقوقنا المادية.

مسؤولية الشفافية المطلقة تجاه شعبنا في الامور المالية وتحديد الارقام الحقيقية للخسائر وتوزيعها ووضع خطة نهوض اقتصادية واضحة بالارقام والمهل.

مسؤولية تطبيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الانسان.

مسؤولية خلق الامل لدى شبابنا وشاباتنا لترسيخهم في لبنان ووقف نزيف هجرتهم.

ان نتحلّى بالمسؤولية يعني تغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الشخصية والطائفية والحزبية والطائفية الضيّقة.

المسؤولية ثم المسؤولية من اجل لبنان. "