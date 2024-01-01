الصليب الأحمراستجاب لـ267 حالة إنسانية

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أعلن الصليب الاحمر الللبناني، في بيان، انه "ككل عام ومواكبة للاحتفالات بمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 1000 مسعف ومسعفة وحوالي 220 سيارة إسعاف. وقد بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس الأحد 31 كانون الأول 2023 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأثنين 1 كانون الثاني 2024 ما مجموعه 267 حالة إنسانية موزعة كما يلي:

26 إصابة من حوادث السير ومتوف واحد، 4 جرحى نتيجة اشكالات، 3 حالات سكر وتقيؤ وإعياء، 13 حالة قلب، 8 حالات إحياء قلبي رئوي، 183مهمة طارئة متنوعة، 29 مهمة اسعاف عادية.

والجدير ذكره أن عدد حوادث السير المبلّغ عنها لعمليات الصليب الأحمر اللبناني قد بلغ 21 حادثاً. كما واكب مركزا نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس ليلة رأس السنة، وقاما بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى الخط الساخن 1760.

ولا تزال طواقم الصليب الأحمر مستمرة في أداء مهماتها الإنسانية وفي تلبية النداءات حيث تدعو الحاجة على كامل الأراضي اللبنانية لاسيما في المناطق الحدودية الجنوبية، وذلك على رقم الطوارئ المجاني 140، كما ويتم تلقي الإتصالات على الرقم الساخن 1760 للمساعدة في توفير وحدات الدم وأية مساعدة غير طارئة".