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طقس بداية العام غائم ورياح ناشطة

1
JANUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم احيانا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط امطار متفرقة خفيفة خاصة في المناطق الشمالية، وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات .
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر  على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى بعد ظهر 
الثلاثاء المقبل حيث يتحول الى متقلب وماطر محليا . ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 09 و 17 درجة،  وفي زحلة بين 3 و 13 درجة .
 
- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الإثنين:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط امطار متفرقة خفيفة خاصة في المناطق الشمالية و بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات . الأربعاء: غائم في الفترة الصباحية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة في تلك الفترة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل  وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات الخميس:غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 17 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية اما في الفترة المسائية فتكون متقلبة ضعيفة ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
 
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على الجبال احيانا بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 65 %.
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .
 
- حرارة سطح الماء: 21°م.
 
- الضغط الجوي:  767 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 06,43    ساعة غروب الشمس: 16,41 .
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