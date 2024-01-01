الراعي: من واجب المجلس النيابيّ إذا كان سيّد نفسه أن ينعقد وينتخب رئيسًا للجمهورية

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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى أن "السلام يقوم على 4 زوايا وهم الحقيقة والعدالة والمحبة وحرّية أبناء الله فلا سلام حيث الكذب والظلم والبغض ولا سلام حيث العبودية".

ولفت الى أن "رئيس الجمهورية رئيس الدولة أي الضامن للمصلحة العامة للطوائف جميعها فتدب الفوضى من دونه والشاطر بشطارته".

واعتبر أن "حياد لبنان هو هويته الأساسية التي تمكّنه من عيش رسالته في بيئته العربية وليس الحياد بفكرة البطريرك".

وشدد على أنه "من واجب المجلس النيابيّ إذا كان سيّد نفسه أن ينعقد وينتخب رئيسًا للجمهورية أمّا عما يخبئ المعطلون فبات واضحًا".