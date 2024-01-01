قصف إسرائيلي ليلا لبدات جنوبية

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، ان العدو الصهيوني قصف قرابة العاشرة ليلا محيط بلدتي طيرحرفا والجبين كما اغار الطيران الحربي المعادي قرابة الواحدة بعد منتصف الليل على اطراف بلدتي الضهيرة والجبين بدون وقوع اصابات بشرية.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى الساحل البحري وفوق مدينة صور، كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق من الناقورة صعودا حتى بلدات رامية، القوزح، دبل، عين ابل وعيتا الشعب.