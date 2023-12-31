بجرم المخدّرات...مداهمات وتوقيفاتفي هذه المناطق وإلقاء القبض على 5 أشخاص

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



“في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، تقوم وحدة الشرطة القضائية بحملة مداهمات وتوقيفات لمروّجي مخدرات، حيث كُلِفَت المجموعة الخاصة بنصب كمائن وتنفيذ مداهمات أدّت إلى توقيف شخصَين بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة في منطقة الشويفات وهما كل من:





– ح. ع. (من مواليد عام 1999، سوري)



– خ. ح. (من مواليد عام 2005، سوري)



وتم ضبط كمية من الكوكايين ومادة الماريجوانا معدة للترويج.



وفي الإطار عينه، جرت عدة مداهمات لشقق وأحد المحال في طرابلس، وعاصون-الضنيّة تُستَخدَم لترويج المخدرات، وأوقف:



– ح. م. (من مواليد عام 1992، فلسطيني)



– م. ي. (من مواليد عام 1993، لبناني)



– ع. خ. (من مواليد عام 1995، لبناني)



وتم ضبط كمية من حبوب الكبتاغون، حبوب مخدرة، كمية من حشيشة الكيف، /2/ميزان حساس، مسدس حربي، سلاح كلاشينكوف، كمية من حبوب الكبتاغون، وأدوات لتوضيب المخدرات وتحضيرها للترويج.



أودعوا والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص”.



