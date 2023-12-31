العميد حمدان للبطريرك الراعي: نحترم تحذيراتك وخوفك على الوطن لبنان

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توجه العميد مصطفى حمدان إلى سيادة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالمعايدة بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، مؤكداً له بعدم الخوف بتوريط لبنان دخوله الحرب، لأن هناك معادلة وطنية داخلية تزين بدقة متناهية ومسؤولية عالية عدم الاستدراج من قبل زبانية العدو الاسرائيلي، فلنشاهد ماذا يجري في الكيان المحتل وكيف هو الوضع المهزوم لنتانياهو وغالانت وغانتس، لذلك نحن نحترم تحذيراتك وخوفك على الوطن لبنان، لكن ليكون هذا الخوف فقط باتجاه لبنان ومع هؤلاء الذين يضحون ويدافعون على الحدود اللبنانية ومع جيشنا الوطني دفاعاً عن الكرامة والسيادة والاستقلال الحقيقي ، وليس عن ١٧٠١ من الليطاني.

أكد حمدان للراعي أن أهلنا من الطائفة المارونية هم الأساس في مركزية الواقع اللبناني، واذا كنت تريد الحفاظ على وجودية لبنات عليك الحفاظ على هذه الطائفة الكريمة، فلتذهب الى المجلس النيابي وتعتصم هناك وسيذهب معك جميع الشرفاء، وانتخبوا رئيساً للجمهورية، كي تحمي لبنان من كل المخاطر الخارجية.