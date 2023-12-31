living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العميد حمدان للبطريرك الراعي: نحترم تحذيراتك وخوفك على الوطن لبنان

31
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توجه العميد مصطفى حمدان إلى سيادة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالمعايدة بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، مؤكداً له بعدم الخوف بتوريط لبنان دخوله الحرب، لأن هناك معادلة وطنية داخلية تزين بدقة متناهية ومسؤولية عالية عدم الاستدراج من قبل زبانية العدو الاسرائيلي، فلنشاهد ماذا يجري في الكيان المحتل وكيف هو الوضع المهزوم لنتانياهو وغالانت وغانتس، لذلك نحن نحترم تحذيراتك وخوفك على الوطن لبنان، لكن ليكون هذا الخوف فقط باتجاه لبنان ومع هؤلاء الذين يضحون ويدافعون على الحدود اللبنانية ومع جيشنا الوطني دفاعاً عن الكرامة والسيادة والاستقلال الحقيقي ، وليس عن ١٧٠١ من الليطاني.
أكد حمدان للراعي أن أهلنا من الطائفة المارونية هم الأساس في مركزية الواقع اللبناني، واذا كنت تريد الحفاظ على وجودية لبنات عليك الحفاظ على هذه الطائفة الكريمة، فلتذهب الى المجلس النيابي وتعتصم هناك وسيذهب معك جميع الشرفاء، وانتخبوا رئيساً للجمهورية، كي تحمي لبنان من كل المخاطر الخارجية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   