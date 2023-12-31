كنعان من بكركي: لا يجوز الحديث عن الدستور والديموقراطية وتجاوز أبسط قواعدهما بانتخاب رئيس الدولة!

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شارك النائب ابراهيم كنعان في قداس الأحد الأخير من العام في الصرح البطريركي في بكركي، الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وعقب القداس، عايد كنعان البطريرك الراعي وقال بعد اللقاء "امنيتنا الأولى للسنة الجديدة انتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز الحديث عن الدستور والقانون والديموقراطية، ونتجاهل ابسط قواعد الديموقراطية ونتجاوزها . فالأهم تكوين المؤسسات ، ومفتاح ذلك، هو رئيس الدولة الذي بغيابه يغيب لبنان ومؤسساته ويستمر مسلسل الهريان".

اضاف "وفق ما تقدّم فأمنيتي ومطلبي الذي سيكون مدار مواقف تصاعدية في الأيام المقبلة هو قيام مجلس النواب بدوره، كما طالب البطريرك الراعي اليوم، فنحن جمهورية ديموقراطية برلمانية ، لذلك يجب النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية ".