خطة أمنية في لبنان ليلة رأس السنة

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جهز لبنان نفسه امنياً لمواكبة ليلة رأس السنة عبر خطة امنية واكبت فترة عيد الميلاد وتستمر لليلة رأس السنة ايضاً.

كذلك أطلقت قوى الأمن الدّاخلي بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان حملة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث القاتلة، مع العلم، أنّه ليلة رأس السنة، ستقوم قوى الأمن بنشر حواجز مروريّة لمراقبة السائقين وإجراء فحص نسبة الكحول في الدّم وسيتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم، واحتجاز مركباتهم الآليّة.

وستتعامل مع ظاهرة اطلاق النار العشوائي ابتهاجاً عند منتصف الليل.