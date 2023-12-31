الشرق الأوسط السعودية: صراع "تل أبيب" وحزب الله يتوغل نحو المدن

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بيروت: «الشرق الأوسط»-

هدّد الجيش الإسرائيلي بتغيير وضعية انتشار «حزب الله» في جنوب لبنان، وكثّف غاراته الجوية في العمق اللبناني بالطائرات الحربية، مستخدماً قوة نارية ضخمة في المنطقة الحدودية، في مسار تصعيدي.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن «(حزب الله) يخرق القرار الدولي 1701 ويواصل استخدام اللبنانيين رهائن في قراراته للتضامن وإسناد (دواعش حماس) قتلة الأطفال ومغتصبي النساء».

وقال: «رداً على اعتداءاته، نواصل ضرب مواقع (حزب الله)»، مضيفاً أن انتشار الحزب في جنوب لبنان «لن يكون مثلما كان عليه قبل السابع من أكتوبر»، في إشارة إلى هجوم «حماس» على إسرائيل.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن 80 في المائة من قذائف «حزب الله» الصاروخية التي أطلقت الجمعة «سقطت داخل الأراضي اللبنانية».

وتتوسع الغارات الإسرائيلية تدريجياً إلى المناطق المأهولة في العمق اللبناني، حيث استهدفت بعد ظهر أمس (السبت) مدينة بنت جبيل، وهي أكبر مدن الجنوب، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بثلاث غارات إسرائيلية توزعت بين بلدة كفر كلا وتل نحاس في القطاع الشرقي، وهي منطقة مواجهة لمستوطنتي المطلة ومسكاف عام.

في المقابل، لم يتوقف إطلاق النار من داخل الأراضي اللبناني ضد أهداف إسرائيلية.

وأعلن «حزب الله» عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة، وتجمع آخر في حرج عداثر، فيما نفذ هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية.