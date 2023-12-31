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برّي: نحن لا نبادل متراً واحداً من الجنوب لا برئاسة الجمهورية ولا بغيرها

31
DECEMBER
2023
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الأنباء الكويتية: أبدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قلقه من تمادي العدو الإسرائيلي باستهداف القرى الجنوبية الآمنة ومحاولته جر المقاومة إلى حرب مفتوحة في التّوقيت الذي يراه مناسباً لتعويض خسائره وفشله في غزة، مشيراً الى ان اسرائيل تعتقد أنها أمام فرصة تاريخيّة لإقحام الولايات المتّحدة الأميركية في حرب مباشرة مع المقاومة في لبنان.

 

وأكد، في حديث لموقع صحيفة "اللواء" في بيروت، أنّ الاميركيين يعارضون الحرب المفتوحة في لبنان ولم يعطوا لنتنياهو الغطاء الّذي يحتاجه، ولدى سؤاله عن مقدرة إسرائيل على خوض حرب كهذه مع لبنان قال بري: "اسرائيل ما فيها تقاتل على جبهتين، بدّا تورّط أميركا لتقاتل عنها".

 

وأضاف بري: "ما يحدث في غزّة شرف كبير جدًّا، فخلال 85 يومًا قدّم المقاومون الفلسطينيّون ملاحم بطوليّة توازي بل تفوق كلّ ما تمّ تقديمه خلال 75 عاماً من الصّراع، صحيح بأن إسرائيل قتلت ودمرت وارتكبت جرائم حرب لكنّ ذلك ارتدّ عليها سلبًا في كلّ العالم وحتّى في أميركا، وهذه ليست إنجازات بل كوارث استراتيجية على مستقبل الكيان".

 

وعن أفق الحرب ونهايتها قال بري: "القمر جميل، لكنّه يحتاج وقتاً ليكتمل ويصير بدراً، وأنا أقول: بدر نصر غزة سيكتمل رغم الألم والتّضحية والمعاناة".

 

وافصح بري، بالنسبة لزيارة الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين، عن انه سمع: من السفيرة الأميركية (السابقة في لبنان دوروثي شيا) بأنّه سيزور لبنان قريباً، لتسوية تقضي بترسيم الحدود البرية مقابل رئاسة الجمهوريّة، جزم: "هذا كلام فارغ، نحن لا نبادل متراً واحداً من الجنوب بكل المناصب والمراكز في الدولة، لا رئاسة جمهورية ولا غيرها، ولا أساس لهذا الكلام من الصحة".

 

لكن بري عاد وأكد في جواب آخر بكلمة "نعم، ونعيد البحث في المسألة بعد انتهاء الحرب ووقف اطلاق النّار، قلنا سابقاً ونقول مجدداً "يا ريت يطبقوا القرار 1701 ويبطلوا اعتداءات على سيادة لبنان".

 

وأكد بري ان المبادرة الّتي قدمها "لا يرفضها عاقل، ولكن المعارضة ضيعت فرصة تاريخية كانت سانحة لإنهاء الشّغور الرّئاسي وإعادة انتظام عمل المؤسّسات، وليس لدي عرض أفضل لأقدّمه".

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