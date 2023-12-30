غسان عطالله: حتى لو بقينا وحدنا باقيين بشرف وقوة لكرامة كل لبناني بحب لبنان

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كتب النائب غسام عطالله عبر منصة X : حلقة جديدة من مسلسل تواطؤ الدولة العميقة ومنظومة الفساد ونواب السفارات لحماية نفسها. الظهور العلني والوقح لرياض سلامة اليوم بدون أي تحرك للقوى الأمنية والأجهزة القضائية لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقو، تأكيد إنو هالمنظومة عم تضرب عرض الحائط كل القوانين والدساتير لتحمي أركانها وتفسير أوضح للاتفاقات الجانبية يلي شفناها الاسبوع الماضي بجلسة مجلس النواب ويلي أثمرت تمديد جديد غير شرعي وغير قانوني.

وسؤال مهم لازم ينطرح: وين الثوار؟ ما بيعرفوا العنوان؟!

والله انو يلي صار وعم بصير جريمة بحق وطن وشعب!

حتى لو بقينا وحدنا باقيين بشرف وقوة لكرامة كل لبناني بحب لبنان