المرصد الاوروبي: ظهور " المطلوب" رياض سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديا للقضاء الأجنبي وللشعب اللبناني

اعتبر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" أن ظهور حاكم مصرف لبنان السابق، الفار من وجه العدالة، رياض سلامة في دفن شقيقه هو أمر معيب ويحمل تحديا للشعب اللبناني وللقضاء الأجنبي والاوروبي على وجه الخصوص خصوصا وان في حق سلامة مذكرتي توقيف دوليتين، متسائلا " اين القضاء اللبناني من هذا المشهد؟".

واشار المرصد الى أن الواضح أن الرجل محمي حتى يظهر في الدفن وعلى مرأى الجميع وعلى صفحات الصحف وعندما حان وقت توقيفه وتبليغه كان جواب القوى الأمنية بأنه تعذر إبلاغه لانه متواري عن الأنظار.

واضاف: الرجل يسرح ويمرح على هواه سابقا قاد لبنان إلى الانهيار واليوم يحمل في جيبه أموال المودعين.... ألم يحن وقت إسقاط الحمايات السياسية والامنية عنه؟