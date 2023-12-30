بصحبة مهندسين... طرابلسي وخوري تفقدا المنازل المهددة في المنصورية

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تفادياً لكارثة جديدة في بلدة المنصورية، تحرك كل من النائب ادكار طرابلسي ونائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري، فتفقدا أكثر من مرة خلال هذا الاسبوع المباني المتضررة من الانزلاقات الصخرية والأهالي المهددين بإخلاء منازلهم، ورافقهما مهندسين واخصائيين بدأوا بتقييم الأضرار الحاصلة وكيفية مواجهة الأخطار المستقبلية والعمل لتأمين دراسة علمية مفصلة بالإجراءات الضرورية لتفادي كارثة محتملة، وتقديمها للهيئات الحكومية المعنية التي يتم التواصل معها لطلب المساعدة اللازمة.



وقد أكد خوري أنه "يبقى الأهم قيام السلطات المحلية بواجباتها بالحفاظ على الأمن الاجتماعي للمواطنين وتطبيق القوانين من دون استنسابية".