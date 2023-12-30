إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء

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أقدم مجهولون فجرا، على إلقاء مادة البنزين على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في مدينة الميناء، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل.



وحضرت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، واكدت أن كاميرات المراقبة التقطت الفاعل .



واستنكرت القيادات السياسية والدينية والمجتمع المدني والاهلي هذا العمل واصفة اياه بالجبان والمشبوه .