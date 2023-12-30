ميقاتي شديد القلق من محاولة "اسرائيل" تحويل الانظار عن المأزق الذي تعاني منه في غزة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

نُقل عن الرئيس نجيب ميقاتي «قلقه الشديد من تصاعد حدّة الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، بالتزامن مع الحرب الدائرة على قطاع غزة».

وبحسب ما نُقل ايضاً، فإنّه خلافاً للتطمينات التي تلقّاها لبنان في الفترة الماضية من حصر العمليات ضمن «قواعد الاشتباك» المعروفة، بات رئيس الحكومة شديد القلق من تفلّت الاوضاع ومحاولة اسرائيل تحويل الانظار عن المأزق الشديد الذي تعاني منه في غزة، بتصعيد عدوانها على جنوب لبنان.

ومن هذا المنطلق يكثّف ميقاتي اتصالاته ولقاءاته الديبلوماسية، لحضّ «دول القرار» على الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان.

كما يكثف اتصالاته الداخلية في اطار السعي لضبط الوضع وعدم الانجرار وراء ردات فعل تعطي مبرراً للعدو الاسرائيلي لتصعيد عدوانه.