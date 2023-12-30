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عناوين الصحف ليوم السبت 30 كانون الأول 2023

30
DECEMBER
2023
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الأخبار: العدو يودّع عام الخيبة

هوكشتين عائد: إسرائيل تريد اتفاقا
نادي صناعة قرار الحرب: صلة دم بين تل أبيب وواشنطن

 

 

 


نداء الوطن: جسر أسلحة جوّي بين طهران ودمشق وأنباء عن مقتل 11 قيادياً في "الحرس"
برّي باسم "الحزب" لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701

 

 

 


النهار: "تركة السَنَة": جنوب متفجّر وفراغ مستفحل

 

 

 

 

الجمهورية: نجاح الحركات مرهون بإختراق الإصطفافات
ماذا ستحمل الـ 2024 للبنانيين

 

 

 


اللواء: سنة شاهدة على ارتباط وضع لبنان بأزمات المنطقة
الملفات تتسابق على أول جلسة لمجلس الوزراء.. وسوء الأحوال لم يمنع السهرات الفاخرة

 

 

 


البناء: جنوب أفريقيا تتقدم بدعوى ضد كيان الاحتلال بتهمة جرائم إبادة… أين العرب؟/ تعثر الانتقال إلى المرحلة الثالثة بسبب ضراوة الاشتباكات وضغط ملف الأسرى/ الاحتلال: حزب الله استخدم جيلاً متطوّراً من الكورنيت وجبهة سورية تتحرّك

 

 

 


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