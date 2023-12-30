أسرار الصحف ليوم السبت 30 كانون الأول 2023

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اللواء: أسرار

لغز

لم تبتّ بعد هيئة الاغاثة بالمساعدات للعائلات والمنازل المتضررة جراء الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 ت1.

غمز

ينتظر مرجع خطوة قابلة للصرف من كتلة وازنة، على خلفية تفاهم التمديد لمسؤول كبير غير مدني.



همس

لا تُخفى مصادر مقرَّبة من «الثنائي» دور دولة كبرى في تجنيب لبنان الحرب الاسرائيلية عليه، من زاوية الدمار والخراب الكبيرين.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يتحدّث الخبراء الأميركيون علناً عن نفاد مخزون الذخائر الأميركية التي يتمّ إرسالها الى كيان الاحتلال بسبب استهلاك حرب أوكرانيا للمخزون الاستراتيجي الأميركي، خصوصاً ذخائر مدافع الهاوتزر 155 ملم وذخائر بطاريات الدفاع الجوي باتريوت وذخائر مدافع دبابات الميركافا، وأن ما سوف تتمكّن واشنطن من تقديمه لجيش الاحتلال خلال الفترة المقبلة هو ما تستطيع تأمينه من إنتاج المعامل الذي يمثل ما يعادل 20% من استهلاك جيش الاحتلال إذا تمّ حرمان أوكرانيا من حصتها المقرّرة من أنواع الذخائر ذاتها و10% اذا قسمت الكمية مناصفة بين الطرفين.



كواليس

لدى التدقيق في صحة وعدم صحة مشاركة أحد رجال الدين في لقاء مع رئيس كيان الاحتلال بمناسبة أعياد الميلاد ودعوة كنائس القدس وبيت لحم لمقاطعة اللقاء في ظل التضارب في المعلومات بين ما نُسب إليه من مشاركة ونفيه لها وعدم ظهوره في الصورة تبيّن أن اسمه ورد في البيان الرسمي الصادر عن رئاسة كيان الاحتلال لمناسبة استقبال عدد من رجال الدين وذكر لائحة تتضمّن أسماءهم، ورجّحت مصادر إعلامية ان تكون الصورة غير الواضحة لهويّة أحد المشاركين لوقوفه في ظل شخص يقف أمامه عائدة له.

نداء الوطن: خفايا

تبدي بعض الأوساط السياسية تفاؤلها بانتخاب رئيس للجمهورية خلال الفصل الأول من العام المقبل، من دون تحديد أسباب هذا التفاؤل ووجهته على مستوى الأسماء.

يتردد أنّ مسؤولاً حزبياً بارزاً حصل من رياض سلامة على لائحة مفصلة بأسماء كل الشخصيات التي قامت بتحويل ودائعها إلى الخارج في الفترة الماضية.

يقال إنّ عشاء استضافه رئيس مجلس إدارة محطة بارزة، جمع من بين ضيوفه، مسؤولاً حزبياً - أمنياً.