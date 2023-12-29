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"الحزب" ينفي ما أوردته "لوفيغارو"

29
DECEMBER
2023
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نفت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" ببيان، "نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" عن ما أسمته بعض أسرار عملية طوفان الأقصى"، واعتبرت  ان "ما ورد فيها هو محض خيال لا أساس له، يهدف الى زعزعة الثقة التامة بين حركات المقاومة وفصائلها على امتداد المنطقة والتزامها العلني والعملي وايمانها الصريح بمقاومة الاحتلال الصهيونين وقد أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفي خطاب علني شاهده الملايين، ان عملية طوفان الأقصى هي عملية فلسطينية محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت والاهداف ولم يكن لدى حزب الله علم بها، وبالتالي كل ما ورد في "لوفيغارو" هو أكاذيب تجافي الحقيقة وتؤكد انحياز الصحيفة الكامل الى جانب العدو، بعيدا عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها اخلاقيا ومهنيا، مثل كثير من وسائل الاعلام الغربية التي انحازت للظالم والقاتل والمعتدي على حساب الحقيقة والوقائع المجردة والقيم الانسانية".

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