الأمم المتحدة: القصف المتبادل في لبنان يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة

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أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خالد الخياري أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة يستمر بالتدهور"، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، بحسب وكالة "نوفوستي".



وقال الخياري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: "إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يستمر بالتدهور. وأكرر دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا".



وأضاف: "ان مخاطر انتشار رقعة النزاع في المنطقة مع عواقب مدمرة محتملة، لا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن "عمليات القصف المتبادل عند "الخط الأزرق" في لبنان تمثل خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة".