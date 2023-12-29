عقيلة الرئيس الايراني زارت ضريح مغنية ووقعت كتابها

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زارت عقيلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدكتورة علم الهدى رئيسي صباح اليوم، روضة الشهداء في الغبيري لوضع إكليل من الزهر على ضريح عماد مغنية ورفاقه الشهداء.

بعد ذلك، زارت مركز بلدية الغبيري الصحي الإجتماعي الذي استضاف حفل توقيع كتابها بعنوان "النظرية الإسلامية في التربية والتعليم"، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، المستشار الثقافي للسفارة كميل باقر، رئيس بلدية الغبيري معن خليل وأعضاء المجلس البلدي، نائب مدير عام مركز الأبحاث والدراسات التربوية الدكتور يوسف أبو خليل وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية.

وأكد رئيس البلدية "أهمية توقيع هذا الكتاب الذي ينتمي إلى القيم الثقافية في منطقة الغبيري التي تتبنى الروح الثقافية والتعليمية والجهادية"، مشددا على "تعزيز هذا الحفل للروح التضامنية بين الشعبين الإيراني واللبناني".