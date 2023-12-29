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مرضى السرطان في الشارع ووزارة الصحة: نقص الاعتمادات وراء تقلص كميات الأدوية

29
DECEMBER
2023
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نظم اعتصام في ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومي عصر اليوم الجمعة بعنوان "مرضى السرطان في لبنان في مواجهة الموت أو الحكومة"، بدعوة من جمعية "برباره نصار"، وذلك للمطالبة بحقوق مرضى السرطان ونيل علاجهم بكرامة.
في المقابل، صدر عن وزارة الصحة العامة بيان اشارت فيه الى "أن المسألة الشائكة حول تمويل أدوية الامراض السرطانية والمستعصية عادت لتبرز بتحدياتها من جديد".
وأضاف البيان "يهم الوزارة توضيح النقاط التالية:
- إن وزارة الصحة العامة تتفهم الصرخة المحقة التي يطلقها مرضى الامراض السرطانية والمستعصية وتشاركهم وجعهم نتيجة حصول نقص في عدد من أصناف الأدوية نظرا لتقلص الكميات التي تسلمتها الوزارة بسبب نقص الاعتمادات.
ويهم الوزارة التأكيد بأن هذه المسألة الشائكة والتي وضعها وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض في أولوية اهتماماته منذ تسلمه مهامه الوزارية ولا يزال، عادت لتتجدد بسبب نقص التمويل.

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