living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ اشتعال الجنوب متواصل... وباسيل يجدّد مبدئية "التيار" إزاء التمديد والرئاسة ويكرّس التمايز مع "الحزب"!

29
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

يبقى الجنوب المشتعل قبلةَ أنظار اللبنانيين، على وقع استمرار التصعيد اليومي واستهداف إسرائيل المدنيين، وفي وقت تزداد الشراسة الإسرائيلية من غزة إلى استهداف الوجود الإيراني في سوريا، في تأكيدٍ لتوسيع قوس المواجهة ذات البعد الإقليمي.
وقد تعرض القطاع الغربي في جوار الناقورة اليوم الجمعة للقصف الإسرائيلي، كما استهدفت سيارة مدنية في بلدة عيترون، وسجل تحليق منخفض للطائرات فوق مرجعيون والخردلي.

في المقابل قصف حزب الله موقع خربة عامر وبركة ريشا في مزارع شبعا، ووجّه مسيرات هجومية إلى الجليل.

وبالتوازي، واصل جيش الإحتلال الإسرائيلي اجتياحه بالمزيد من التوغل في جنوب غزة، وفي المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية مواقع تجمعات عسكرية، كما استمرّ الإعلان عن قتلى عسكريين جدد، إضافة الى استهداف الدبابات بالعبوات والصواريخ المحلية الصنع.
وفي السياق السياسي، نفت حماس لـ"الميادين" وصول وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة لتسليم المسؤولين المصريين ردها على المبادرة المصرية لوقف النار.

وفي التطورات المحلية، شهدت الحركة السياسية بعض الخطوات التي تركز على حل معضلة رئيس أركان الجيش واستكمال ملئ الشغور، وسجلت في هذا الإطار زيارة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للمطران الياس عودة، شملتْ بحثَ ملفاتٍ مختلفة داخلية وأمنية متصلة بالحرب في الجنوب.

في هذا الوقت، أطلق رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مواقف واضحة تجاه القوى السياسية عامة. ففي مقال نشرته "نداء الوطن"، شدد باسيل على التمايز مع حزب الله نظراً للأولوية التي يمنحها "التيار" للبعد الداخلي اللبناني، ولا سيما بناء الدولة، مشيراً إلى الإختلاف حول ملفات عدة أبرزها مؤخراً التمديد لقائد الجيش، في موازاة التلاقي على الإستراتيجية الكبرى في حماية لبنان، حصراً، عبر المقاومة.
وقد أكد باسيل مبدئية التيار الوطني الحر وقيادته في التعاطي مع القضايا المطروحة، من التمديد إلى الرئاسة، مفنّداً دوافع منظومة التمديد بين النكاية والمصلحة الشخصية والإنصياع لضغوط الخارج. وفي الوقت نفسه، أعاد إلى الأذهان قوة "التيار" البنيوية ولو تقاطع الأفرقاء الآخرون على مصالح معينة، قائلاً: "نحن تيار استقى قوته ومقاومته من 13 تشرين. نقطة قوتنا أننا أحرار ولا نُشرى، ولا يمكن الضغط علينا، ونؤمن بمبادئنا ولا نخاف من البقاء وحدنا".

وفي ملف الرئاسة أعادَ باسيل كل التركيز إلى محورية التوافق أساساً لأي حل رئاسي، لافتاً إلى مواقف وخطوات مقبلة مع بداية العام حول هذا الموضوع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   