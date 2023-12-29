بالجرم المشهود...مفرزة استقصاء بيروت تلقي القبض على نشال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتقصي الجرائم بمختلف أنواعها وملاحقة المتورطين وتوقيفهم.

بتاريخ 24/12/2023، ومن خلال عمليات الرصد والمراقبة لعمليات السلب والنشل ضمن مدينة بيروت، تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص بالجرم المشهود اثناء محاولته نشل حقيبة سيدة في محلة السان جورج، ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 2001، سوري) وقد اتخذت الضحية في حقه صفة الادعاء الشخصي.

أودع الموقوف الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه بناء على إشارة القضاء المختص”.