living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حول حادثة " التلفريك " بالأمس.. بيانٌ من وزارة الطاقة

29
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكدت وزارة الطاقة والمياه في بيان توضيحي صدر عن مكتبها الاعلامي ان "صيانة التلفريك" يحصل من قبل الشركة المشغلة بشكل دوري وتجريه كبريات الشركات المتخصصة الاجنبية والمحلية وعلى اساسه تحصل على التأمين اللازم والضروري وهذا ما حصل بالفعل وتزود بعد ذلك مديرية الاستثمار في الوزارة بالتقارير ونتائجها كما ان فريقا" من مديرية الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه قد كشف منذ اقل من شهرين على الموقع وتأكد من حصول الصيانة اللازمة بعد تزويده بالتقارير المطلوبة من قبل الامتياز او الشركة المشغلة التي ينتهي عقدها في ال٢٠٢٦ .

واذ تأسف الوزارة لما حصل بالامس مع المواطنين الذين علقوا في التلفريك، تشكر الجهات الامنية وكافة الذين ساعدوا في عمليات انقاذ المواطنين الذين سلموا جميعا. وهي تتمنى ان لا تتكرر هكذا حوادث .
اما بالنسبة الى من يريد نقل هذا المعلم الى وزارة اخرى فهذا يحتاج الى قانون في مجلس النواب وتقول فقط : "يكفي مزايدات اعلامية لا جدوى منها سوى اثارة الفتن" .
وتختم الوزارة مؤكدة انه اذا تبين وجود اي تقصير او اهمال من اي جهة بعد اجرائها التحقيقات اللازمة فهي لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير المطلوبة في ظل القوانين المرعية الاجراء لكنها بالمقابل لن تسمح بالإصطياد في المياه العكرة والقاء التهم جزافا وزورا .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   