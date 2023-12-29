إليكم آخر المستجدات الميدانية جنوباً

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أطلق الجيش الإسرائيلي صباحًا نيران رشاشاته الثقيلة على منطقة أطراف بلدة البستان من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب.

وكان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق ليلا وحتى ساعات الصباح الاولى فوق قضاء صور والساحل البحري حتى مشارف مجرى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وفوق ساحل البحر قبالة الناقورة وبلدة القليلة.

وكانت تعرضت أطراف بلدات: رامية، الناقورة، جبلا اللبونة، العلام، الضهيرة، عيتا الشعب، شيحين، جبل بلاط، جانين، دبل والقوزح لقصف مدفعي ولعدد من الصواريخ (جو - ارض) من الطائرات المسيّرة، ما أدى في بلدة رامية الى قطع طريق فرعية، وقد عملت فرق الدفاع المدني على ازالة مخلفات الاعتداءات.

وأصدر حزب الله بيان حول رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة صباح اليوم.

فيما اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "دوفيف" بالجليل الأعلى.