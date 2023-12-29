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كيف سيكون طقسُ لبنان ليلة رأس السنة؟

29
DECEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية. وجاء في النشرة الاتي:
 
الحال العامة: طقسٌ مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يتحول الى متقلب وماطر أحيانا.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و14 درجة .
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
 
السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية.
 
الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
 
الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
 
- الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 19 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.
 
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80%
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة .
 
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق
 
- ساعة شروق الشمس: 6,42
 
- ساعة غروب الشمس:16,37
 
 
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