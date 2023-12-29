التجدد للوطن: لعدم تغيير الأعراف والاستحواذ على مواقع للروم الكاثوليك

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لفت بيان ل"التجدد للوطن" إلى أنه "مع اقتراب بلوغ مدير عام الطرق والمباني بالتكليف في وزارة الأشغال العامة والنقل سن التقاعد أوائل الشهر المقبل، يهم التجدد للوطن تذكير المعنيين بأن هذا الموقع، وبحسب العرف المتبع منذ اتفاق الطائف في توزيع مراكز الفئة الأولى، يعود لطائفة الروم الكاثوليك. لذلك وتصحيحًا للواقع نطالب وباصرار معالي وزير الأشغال العامة الأستاذ علي حمية المبادرة بتكليف مهندس من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك الأكثر أقدمية في الوظيفة لتولي مركز مدير عام الطرق والمباني وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل".

‏‎وأضاف البيان: "بنتيجة مشاورات عديدة مع المعنيين وممثلين للطائفة يحذر التجدد للوطن من التلاعب بالمواقع العائدة للطائفة باختلاق أعراف جديدة ومعايير وحرمانها من المشاركة في مواقع الإدارة العامة تحت حجج وذرائع مختلفة".