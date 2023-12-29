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الأنباء الكويتية: تعاظم المخاوف في لبنان من انفلات الأمور عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، بعد مجزرة بنت جبيل التي استشهد فيها 3 مواطنين من أسرة واحدة، ورد «حزب الله» بقصف مستعمرة «كرياتشمونة» بـ 30 صاروخ «كاتيوشا».

وما عزز المخاوف أن المجزرة أعقبت اغتيال القائد في «الحرس الثوري الإيراني» رضي موسوي، ثم تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، بحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، قائلا: «يتعين على نصرالله فهم أنه التالي ما لم يبتعد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني»، مضيفا: «إذا أراد نصرالله تجنب ذلك، فعليه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701». وتابع: «إبعاد حزب الله عن الحدود إما أن يتم من خلال الديبلوماسية أو الحرب».