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أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 كانون الأول 2023

29
DECEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
تقول أرقام الوافدين إلى مطار بيروت أن غالبية اللبنانيين المغتربين خصوصاً من فئة الشباب قرّروا تمضية الأعياد في لبنان ولفتت مصادر اغترابية إلى أن غالبية هؤلاء قرّروا المجيء إلى لبنان على قاعدة معادلة لافتة تقول سنذهب إلى لبنان ولو كانت الحرب وراء الباب. وقالت إن المناخ الذي يعيشه الشارع الغربي تجاه العدوان على غزة لعب دوراً في توحيد غالبية لبنانيّة كاسحة وراء دعم موقف المقاومة في إدارة الصراع على جبهة الحدود بخلاف مرات سابقة أقلّ حدّة.


خفايا

تعتقد مصادر دبلوماسيّة أن الأمور بلغت مرحلة يجب أن يرحل فيها بنيامين نتنياهو كي يضمن جو بايدن فرصاً أفضل للفوز في الانتخابات ويضمن فيها كيان الاحتلال فرصاً أفضل للخروج من مأزق الحرب، بحيث يتحمّل نتنياهو مسؤوليّة الفشل في طوفان الأقصى وما بعده بسبب الانقسام الذي تسبّب به في الكيان وأدّى إلى إصابة المؤسسة العسكريّة بالوهن والتراجع ويتحمّل مسؤولية المجازر لعدم وضع ضوابط تضمن احترام القانون الدولي الخاص بالحرب.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

يجري تداول معلومات عن دولارات مزورة من فئة الـ50 بأرقام معينة، بانتظار بيان واضح من مصرف لبنان حول حقيقة ذلك، والإجراءات.


غمز

ما تزال جهات نافذة في المحور، تتدخل في تفاصيل ما يشهده الوضع الداخلي، لا سيما التعيينات الجاري البحث حولها.

 

همس
تجدِّد دولة كبرى ضغوطاتها على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة تضع الحرب في غزة على طريق التوقف، التزاماً بما ابلغته هذه الدولة لحلفائها في المنطقة.

 

 


نداء الوطن: خفايا

رأت أوساط متابعة ان امتناع بكركي عن إصدار بيان يضع حدّاً للتعرض للمطران موسى الحاج، يندرج في سياق إنجاح القمة الروحية المزمع عقدها في المجلس الشيعي الأعلى، بعدما سبق للمجلس أن علّق مشاركته في القمم الروحية على أثر زيارة البطريرك الماروني الأراضي المقدسة برفقة الحبر الأعظم.

 

عُلم أنّ سفير دولة ذات علاقات مميزة بلبنان تدخّل في ملف غير سياسي وتابع الوضع عن كثب بهدف الوصول إلى الحل المنشود.

 

يُنقل أنّ نائباً بارزاً تغاضى عن خلافات سابقة مع مسؤول كبير وساهم في إنقاذ ملف حيوي هام، ولو بشكل غير مباشر، بناء على طلب صديق غربي.

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