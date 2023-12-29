مسؤول "إسرائيلي": وقت الحل الديبلوماسي ينفد

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

عنونت صحيفة «النيويورك تايمز» أمس بالآتي: «مسؤول إسرائيلي رفيع يهدّد باتخاذ إجراء أقوى على الحدود اللبنانية». وجاء في نبأ الصحيفة، أنّ بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، قال للصحافيين إنّ «وقت الحل الديبلوماسي ينفد».

وأضاف: «إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل، وإبعاد «حزب الله» عن الحدود، فإنّ الجيش الإسرائيلي سيفعل ذلك».

وأشار الى أنّ «المراحل التالية في القتال ستكون أيضاً عميقة وقوية ومفاجئة. وستستمر الحملة وتتوسع، حسب الضرورة، إلى المزيد من البؤر أو الجبهات».