أرباب العمل ونقابات عمالية وتجار طرابلس شكروا ميقاتي لقراره باعادة النظر بقانون الايجارات للمباني غير السكنية

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عقد اجتماع مشترك لاتحاد ارباب العمل واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال وجمعية تجار طرابلس، شارك فيه رئيس اتحاد نقابات العمال للمستخدمين في الشمال شادي السيد، رئيس اتحاد ارباب العمل احمد البقار، رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة، امين سر جمعية تجار طرابلس رئيس رابطة الجامعيين غسان الحسامي، طلال بارودي عن جمعية تجار شارع عزمي ونقيب الحلاقين في طرابلس فتحي الهندي.



ناقش المجتمعون اقرار مجلس النواب للقانون المتعلق ببدل ايجارات المباني غير السكنية ولتوجه الحكومة اللبنانيه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اعادة النظر بهذا القانون .



بداية، شكر المجتمعون رئيس الحكومة على وضع القانون مجددا على جدول اعمال مجلس الوزراء واعادة البحث فيه ورأوا في ذلك خطوة تستحق التقدير نظرا لان القانون المقر يحتاج بالفعل لاعادة النظر .



ودعوا في المناسبة المجلس النيابي "للتنبه الى المخاطر التي قد تتأتى عن مثل هذا القانون، ودعوا النواب الطرابلسيين عشية الاعياد الى سحب تواقيعهم وموافقاتهم عن القانون وذلك تلبية لحاجات المجتمع اللبناني وبخاصة المجتمع الطرابلسي، ولكي لا يصيب القانون بصيغته الحالية اي فئة من فئات المجتمع بالغبن وأن يكون منصفا للمستأجرين وغير ظالم للمالكين ، فالمبتغى العدالة الاجتماعية لا شيء غير ذلك" .



و اكد المجتمعون "متابعة هذا الملف على مدار الساعة وفي جلسات متواصله توخيا للفائدة ووصولا الى المبتغى". وتوجهوا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدين انه "سيكون له الراي الفاصل في هذا الموضوع والرأي الحاسم لجهة اقرار ما يفيد المجتمع اللبناني ككل".



وهنأ المجتمعون اللبنانيين عموما بمناسبة العام الجديد ، سائلين الله "ان يكون العام الجديد عام انفراج كامل على المستويات المختلفة سياسية واقتصادية ومالية "، مؤكدين "دعم وحماية وحدة الجيش اللبناني في مختلف المراحل ودور الأجهزة الأمنية في رفد الجيش في مساهماته ومحاولاته لتدعيم الاستقرار الوطني".