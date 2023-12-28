قوى الأمن: ضبط 21 كلغ من مادة حشيشة الكيف على طريق دير انطار - الأوتوستراد

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في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحدّ من تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول العثور على كمية كبيرة من المواد التي يُعتقد أنّها "حشيشة الكيف" على طريق دير انطار- الأوتوستراد.



وبنتيجة المتابعة، تمّ التثّبت من أنّ المواد التي عُثر عليها من مادّة حشيشة الكيف، بزنة حوالى /21/ كلغ. وبعد توسيع رقعة البحث، عُثر في اليوم التالي في المكان عينه على مواد مخدّرة لون بنيّ مجهولة النوع.



وأودعت المضبوطات القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم بناء على إشارة القضاء.