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مكتب مكافحة الجرائم الماليّة يوقف عددا من افراد عصابة يستولون على حوالات مالية من لبنانيين بطرق احتياليّة

28
DECEMBER
2023
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي: "بناءً على معلومات وردت، من هيئة التّحقيق الخاصّة في مصرف لبنان، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائية، ومن خلال المتابعة، للحدّ من عمليات الاحتيال وملاحقة المتورطين فيها، وتوقيفهم، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من تحديد هويّة أفراد من الجنسية الكينية يقومون بالاستيلاء على حوالات مالية من مواطنين لبنانيين، بطرق احتياليّة عدّة، منها إيهام ضحاياهم بوصول طرد عبر المطار، وأن إخراج الطرد وإيصاله لهم يتطلب مبالغ مالية، بحيث وقع العديد من المواطنين ضحيّة هذه الأعمال.
ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، تمكّن المكتب المذكور من توقيف اثنتين من المشتبه فيهم، وتبيّن وجود بلاغي بحث وتحرٍّ بحقّهما بالجرم ذاته، وهما:
-    ج. م. (من مواليد عام 1993)
-    ف. س. (من مواليد عام 1999)
ومن خلال المتابعة، أوقفت عناصر المكتب المدعوّتان:
-    ج. ن. (من مواليد عام 1993)
-    ش. أ.  (من مواليد عام 1993)
بالتحقيق معهن، اعترفن بما نسب إليهن لجهة استلامهن العديد من الحوالات الماليّة، من لبنانيين، بطرق احتياليّة.
أجرى المقتضى القانوني بحقهن وأودعن المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.
تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، الذين وقعوا ضحيّة أعمال مماثلة، الاتّصال بمكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال، على رقم الهاتف 290881-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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