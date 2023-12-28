افرام لرئيس الحكومة العراقية: هذا ما هو مطلوب لبقاء المسيحيين العراقيين...

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لفت رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام إلى أنه "مع ترحيبنا بالكلام الجميل الصادر عن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني "ان المسيحيين ملح الارض ومكون اصيل في بلدنا وشعبنا وأسهموا في بناء الدولة ووجودهم عامل قوة للبلد"، لا يكفي هذا لصمود شعبنا هناك الذين صار يؤمن " انه عيش مستحيل "".

وأكد افرام في تعليق له: "مطلوب خطة متكاملة سياسيا وعمرانياً وأمنياً ودستوريا في كل العراق لتثبيت من بقي ولمكانية حث الانتشار على العودة".

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بادر إلى زيارة عدد من منازل المسيحيين في العراق مقدماً التهانئ بعيد الميلاد، ومشدداً على دورهم في النسيج المتنوع العراقي